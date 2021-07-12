Изнасилование ученика в Актобе: Возбуждено дело в отношении администрации школы

Сотрудникам образовательного учреждения грозит штраф в размере 5,8 млн тенге (2000 МРП) или срок до двух лет лишения свободы.

В отношении администрации школы, где было совершено изнасилование ученика, возбуждено уголовное дело, сообщает zakon.kz.

Как рассказали в ДВД Актюбинской области, дело завели по статье 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

Сотрудникам образовательного учреждения грозит штраф в размере 5,8 млн тенге (2000 МРП) или срок до двух лет лишения свободы.

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Ранее в Управлении образования акимата Актюбинской области рассказали, что Комитет по охране прав детей направил обращение о привлечении к ответственности должностных лиц. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области начал служебное расследование в отношении работников школы.

Управлению образования акимата Актюбинской области было поручено оказать психологическую помощь ребенку и его семье.

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