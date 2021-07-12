Экс-вице-министр информации назначен заместителем Кульгинова

Асхат Оралов получил новую должность.

По согласованию с Администрацией Президента Асхат Раздыкович Оралов назначен заместителем акима Нур-Султана, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Асхат Оралов родился 10 февраля 1990 года в городе Аксу Павлодарской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; Специальность "Переводческое дело", "Международные отношения" магистр

МГИМО (У) МИД РФ; Специальность "Международные отношения" магистр

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; Специальность "Международные отношения" доктор PhD

Член Президентского молодежного кадрового резерва (с 12.2019)

Трудовой стаж:

Руководящие позиции в секретариате МК "Жас Отан" при партии "Нур Отан" города Астаны (02.2010-04.2014);

Главный специалист Департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (12.2011-09.2012);

Старший специалист отдела организационной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (06.2013-04.2014);

Первый заместитель Председателя филиала "Нұр" партии "Нұр Отан" города Астаны (05.2014-12.2016);

Руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Астаны (12.2016-01.2018)

Директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК (01.2018-04.2019);

Заместитель Акима Павлодарской области по социальным вопросам (04.2019-07.2020);

Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (с 07.2020)

Асхат Оралов - опытный специалист, прошедший путь в соответствии с принципом меротократии. Аким столицы Алтай Кульгинов поставил перед ним ряд задач.

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