В Казахстане ужесточат карантин

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В выходные и праздничные дни в "красной зоне" будет запрещена деятельность общественного транспорта.
Сегодня, 12 июля, под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает zakon.kz.
Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по вопросам борьбы с КВИ, поставленными Президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства, говорится в сообщении на сайте премьер-министра.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся в "красной" зоне, а именно приостановить:
В выходные и праздничные дни запретить деятельность:
В будние дни ограничить деятельность:
В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинацией населения от коронавирусной инфекции.
В "красной" зоне на сегодняшний день находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.
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