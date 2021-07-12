Запрещенные экстремистские материалы выявили транспортные полицейские

Хранение и распространение материалов религиозного содержания в социальных сетях влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Сотрудники Департамента полиции на транспорте при мониторинге социальной сети "ВКонтакте" выявили у гражданина 1984 года рождения факт хранения аудио- лекций с освещением идей нетрадиционного ислама. Об этом zakon.kz сообщил начальник Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции на транспорте Ерлан Алимов.

По словам Ерлана Алимова, в ходе проверки транспортными полицейскими было установлено, что данный гражданин является последователем деструктивного религиозного течения. Также мужчина является работником одной из железнодорожных организаций на станции Достык.

"По результатам религиоведческой экспертизы было установлено, что аудиозаписи оказались запрещенными на территории Республики Казахстан. Решением Алакольского районного суда Алматинской области вышеуказанный гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 453 КоАП РК. На него наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 100 МРП в сумме 291 700 тенге", - резюмировал полковник полиции.

Начальник Управления по противодействию экстремизму напоминает, что хранение и распространение материалов религиозного содержания в социальных сетях влекут за собой административную и уголовную ответственность.

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