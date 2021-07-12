Сроки обязательной вакцинации в Казахстане пересмотрят

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
До 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса.
Сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса в Казахстане будут пересмотрены, сообщает zakon.kz.
Соответствующее распоряжение дал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает пресс-служба Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Во время заседания комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана вице-премьер в рамках исполнения поручения главы государства поручил государственным органам разработать в кратчайшие сроки Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия вирусу COVID-19.
В том числе необходимо до 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса. Организовать работу по подписанию соглашения с компанией Pfizer и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины. А также определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля т.г.
Кроме того:
Читайте также: В Казахстане ужесточат карантин
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!