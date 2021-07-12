Сроки обязательной вакцинации в Казахстане пересмотрят

До 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса.

Сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса в Казахстане будут пересмотрены, сообщает zakon.kz.

Соответствующее распоряжение дал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает пресс-служба Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Во время заседания комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана вице-премьер в рамках исполнения поручения главы государства поручил государственным органам разработать в кратчайшие сроки Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия вирусу COVID-19.

В том числе необходимо до 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса. Организовать работу по подписанию соглашения с компанией Pfizer и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины. А также определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля т.г.

Кроме того:

проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования; внести предложения до 19 июля т.г. по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений, как Ashyq;

разработать и утвердить Правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации; выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году.

Читайте также: В Казахстане ужесточат карантин

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!