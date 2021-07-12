Массовая драка в Нур-Султане попала на видео

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
На место прибыл полицейский патруль, все участники драки были задержаны и доставлены в полицию района "Есиль".
Видео, на котором многочисленная группа молодых людей выясняет между собой отношения, опубликовали полицейские столицы, сообщает zakon.kz.
В объектив видеокамер ЦОУ ДП попала драка перед ночным клубом BaoBao по проспекту Кабанбай батыра.
Это произошло в 5:15 утра.
На место прибыл полицейский патруль, все участники драки были задержаны и доставлены в Управление полиции района "Есиль".
Установлено, что между молодыми людьми возник словесный конфликт, переросший в драку. Все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителей общественного порядка возбуждено административное производство по статье 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). пресс-служба ДП города Нур-Султана
Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство), проводится расследование.
Кроме того, за нарушение карантинного режима владелец заведения привлечен к административной ответственности по статье 425 КРКобАП (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!