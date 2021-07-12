Глава антимонопольного агентства не исключает ценовой сговор производителей стройматериалов

На нарушителей закона возбуждено 21 административное дело.

Агентством по защите и развитию конкуренции Казахстана выявлены незаконные завышения цен на строительные материалы, для устранения которых направлено свыше 40 уведомлений, предъявлены миллионные штрафы, сообщает zakon.kz.

В этом году повысились цены на основные строительные материалы, в связи с чем Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил принять меры для решения проблемы неконтролируемого роста цен на стройматериалы.

По словам первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева, «скачок цен наблюдается не только в Казахстане, но и во всем мире, что обусловлено девальвацией и ограничением расходов по логистике из-за пандемии. Также во всем мире сыграл эффект "отложенного спроса". То есть те объекты, которые должны были строиться в 2020 году, были перенесены на год и за счет этого увеличились объемы строительства этого года. И к этому еще добавились прошлогодние инфляционные составляющие».

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- Мы находимся в конкурентной среде, в рыночных отношениях, и на повышение цен влияет не только стоимость стройматериалов, - говорит спикер. - Например, в 2016-2017 годах цена на арматуру выросла в два раза - с 90 тысяч до 192 тысяч тенге за тонну. Однако квартиры в новостройках подорожали на 4,8%, то есть это укладывается в инфляционный коридор. Здесь стоимость на квартиру не составляется как математический расчет. Понятно, большой всплеск вызвал ажиотаж на жилье, который был связан с использованием пенсионных накоплений. Спрос рождает предложение. Первый наплыв использования пенсионных накоплений практически спал, цены на недвижимость более или менее стабилизировались, поэтому мои личные прогнозы таковы, что к осени, может быть, будет даже снижение цен.

По данным, которые привел вице-министр, сейчас средняя цена по Казахстану на жилье составляет 338 тысяч 450 тенге, по городу Нур-Султан на новое жилье - 435 тысяч 136 тенге, на вторичное жилье - 401 тысяча 969 тенге. По городу Алматы, соответственно, 392 тыс. 466 тг и 400 тыс. тг.

Как сообщил на брифинге заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Болат Самбетов, не исключено, что на рынке недвижимости допускаются ценовые сговоры между производителями стройматериалов. Агентством выявлены нарушения закона в части завышения цен на строительные материалы, и для их устранения компаниям было направлено более 40 уведомлений и предъявлены миллионные штрафы.

Говоря о механизмах воздействия на недобросовестные строительные компании, Самбетов сообщил, что Агентством возбуждено 21 административное дело на 10 миллионов тенге. Это штрафы только за непредоставление информации, воспрепятствование и так далее.

- Штрафы на малые и средние предприятия составляют три процента, на крупные - пять процентов от дохода, полученного в результате монополистической деятельности с конфискацией монопольного дохода. Сумма штрафов разная, это зависит от оборота. В крупных компаниях и обороты, и штрафы большие.

Торгын Нурсеитова

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