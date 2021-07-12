Погода в Казахстане - штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах

При этом местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 июля гроза ожидается сразу в семи областях республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидрометцентр".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с.

Ночью и утром в Кызылординской области местами гроза, шквал. Ожидается ветер северо-западный, северный, местами 15-20 м/с с пыльной бурей. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ожидается ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается дождь, местами - сильный. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23 м/с.

В Кокшетау ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20, днем порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте утром и днем ожидаются гроза, шквал, ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Туркестане утром и днем пыльная буря, ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в Алматинской области местами ожидается гроза, в горных районах - град. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Талдыкоргане днем ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

В Костанайской области местами гроза, туман. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами град, шквал.

В Караганде - гроза.

В Жезказгане днем ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 16 м/с.

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