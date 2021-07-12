Instagram - полиция предупреждает о новом способе мошенничества

Мошенники выбирают активных пользователей Instagram, а также аккаунты с наибольшим количеством подписчиков.

О том, что появился новый вид интернет-мошенничества, рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, сообщает zakon.kz.

По его словам, мошенники выбирают активных пользователей Instagram, а также аккаунты с наибольшим количеством подписчиков, после чего отправляют в Direct SMS с фейковой страницы службы поддержки Instagram о том, что ваша учетная запись проверена и установлено, что вы являетесь примером для их сообщества и вам присваивается статус "синяя галочка". Для его получения необходимо пройти по ссылке и ввести свой пароль от Instagram.

Войдя под своим паролем, пользователь попадает на страницу с текстом, что заявка принята и будет рассмотрена в течение трех дней.

Спустя пару часов пользователь полностью теряет контроль и доступ к своей странице.

После этого к вам на мобильный телефон или на WhatsApp начинают поступать SMS- сообщения, что страница взломана и нужно заплатить сумму от 200 до 1000 долларов США, после оплаты вам обещают вернуть ваш аккаунт в целости и сохранности. Даже если заплатить, доступ не восстановят.

Только за сегодняшний день к нам в Департамент полиции обратились с заявлениями 6 жителей нашего города. замначальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

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