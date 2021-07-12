Чиновница приехала пьяной на встречу к жителям ВКО

Постановлением суда ей назначили арест на 15 суток.

Скандальный случай произошел в Усть-Каменогорске. Сотрудница городского акимата, приняв на грудь, выехала на встречу с населением, сообщает zakon.kz.

Она хотела решить проблемный вопрос - жители пожаловались на неработающий автобус вакцинации, передает Первый канал "Евразия".

Передвижной прививочный пункт не принимал людей, а медики разгуливали на улице без масок. Но все это оказалось не так страшно, как выпившая чиновница.

Представилась она представителем акимата, приехала в нетрезвом состоянии, еле стояла на ногах, начала звонить людям, по предварительной версии, госслужащим, может, искала покровительства, чтобы уйти от ответственности. Вела она себя вызывающе, неадекватно. житель города Антон Князев

Вызывающим было и другое - то, что дама приехала за рулем. Когда представительница власти поняла, что попала в объектив камеры, попыталась воспользоваться своими связями.

Прибывшие на место стражи порядка увезли женщину на экспертизу. В полиции посчитали, что ее могут лишить водительских прав сроком до семи лет. Но гораздо более серьезные проблемы ждут чиновницу и на работе.

Мы проведем служебное расследование по факту вождения в нетрезвом состоянии личного автотранспорта и нарушения норм этики госслужащего. В данное время данный человек отстранен от всех служебных обязательств до принятия решения. советник акима города Алибек Турсимбетов

Как пишет YK-news.kz, 12 июля специализированный суд по административным правонарушениям Усть-Каменогорска рассмотрел это дело.

Постановлением суда ей назначили арест на 15 суток, а также на семь лет лишили права управления транспортным средством. Постановление не вступило в законную силу.

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