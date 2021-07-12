150 домов в Нур-Султане останутся без газового отопления

Жители 150 домов утверждают, что аким обещал провести здесь "голубое топливо" до конца лета.

В столице разгорается газовый скандал. Жители юго-восточного жилого массива жалуются на акима, сообщает zakon.kz.

Жители 150 домов утверждают, что он обещал провести здесь "голубое топливо" до конца лета, передает Первый канал "Евразия".

Услышав эти обещания, некоторые избавились от угольных печей и даже установили газовые котлы. Однако в ближайший год они, похоже, не пригодятся, а подключиться к городской теплотрассе многим - не по карману.

Многие жильцы не могут провести центральное отопление. А газификацию обещают в проект включить, но подключить нас обещают в январе. А что нам делать? Уголь закупать? К газовому готовиться? К центральному отоплению готовиться? Я не знаю. жительница юго-восточного жилого массива Жамал Калиева

Чиновники отреагировали. Сообщили, что газифицировать район начнут не раньше октября. Проект придется разрабатывать с нуля. Газ к домам придет, в лучшем случае, в январе.

Обещаю, что проект будет готов через месяц-полтора вместе с экспертизой. После этого мы зайдем на уточнение бюджета, попросим деньги. В октябре-ноябре начнутся строительно-монтажные работы. руководитель управления топливно-энергетического комплекса и хозяйства города Толеген Кулушев

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