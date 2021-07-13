Жильцов многоэтажки под Алматы атаковали тараканы

Решив, что о страданиях должны узнать в местном акимате, люди обратились и туда. Сначала, говорят, реакции не было.

Многоэтажки в алматинском пригороде оккупировали тараканы, сообщает zakon.kz.

Со слов хозяев квартир, химикаты насекомым не страшны, передает КТК.

Их рассадником жильцы назвали овощной ларек и кулинарию. Один расположен прямо у подъезда, вторая – на первом этаже.

Елена Черкасова пытаясь понять источник появления вредителей и грешит на овощной магазин. По крайней мере, местные говорят: когда его тут не было, тараканы тоже не одолевали.

Мы замучились, мы уже не знаем, как с ними бороться. Устали. Какими способами мы с ними ни боролись, ничего не помогает. Все полностью прячем в пакеты. Умудряются даже в пакет залезть. Елена Черкасова

А еще есть кулинария на первом этаже. Она тоже под подозрением. Спастись жители многоквартирных домов сначала пытались с помощью химикатов. Не помогло. Насекомые даже не испугались. Бесполезной оказалась и помощь дезинсекторов. Решив, что о страданиях должны узнать в местном акимате, люди обратились и туда. Сначала, говорят, реакции не было. Но глава района сообщил, что денег на дезинсекцию в бюджете нет, зато у кулинарии есть договор на санобработку. Бизнесмены и будут избавлять дом от вредителей.

Сейчас мы работаем совместно с СЭС, с предпринимателями. Сегодня мы пригласили предпринимателей этого дома – Титова, 41. На сегодняшний день сейчас у них есть договора с дезинфекцией тараканов. аким Энергетического сельского округа Канат Рахимов

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