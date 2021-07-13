В ВКО прошел "коронавирусный" град

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По форме льдинки напомнили жителям района Алтай "шипованную" молекулу вируса.
Ураган в ВКО оборвал линии передач, повалил десятки деревьев, повредил кровли на домах. Жители же окрестили град "коронавирусным" - за необычную форму градин, сообщает zakon.kz.
По форме льдинки напомнили жителям района Алтай "шипованную" молекулу вируса, передает Astana TV.
В Усть-Каменогорске за час выпала месячная норма осадков и улицы превратились в водные каналы. Водители не рисковали ездить по ним и десяти коммунальным бригадам пришлось срочно откачивать воду и вручную очищать ливневые колодцы.
Штормовое предупреждение в регионе объявлено и на ближайшие дни.
Дожди, в принципе, могут продолжиться. И есть риск выпадения осадков. Поэтому осматривается ливневая канализация, осматриваются люки, чтобы все было в рабочем состоянии. пресс-секретарь отдела ЖКХ акимата города Усть-Каменогорск Владимир Землянский
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