В работе Instagram произошел сбой

Среди сообщивших о неполадках пользователей 45% испытывают сложности с видео в сторис.

Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в понедельник в нескольких странах, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Среди сообщивших о неполадках пользователей 45% испытывают сложности с видео в сторис, 33% жалуется на проблемы с загрузкой ленты новостей и еще 19% столкнулись с трудностями при попытке войти в аккаунт.

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