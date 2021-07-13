В работе Instagram произошел сбой

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Среди сообщивших о неполадках пользователей 45% испытывают сложности с видео в сторис.
Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в понедельник в нескольких странах, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Среди сообщивших о неполадках пользователей 45% испытывают сложности с видео в сторис, 33% жалуется на проблемы с загрузкой ленты новостей и еще 19% столкнулись с трудностями при попытке войти в аккаунт.
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