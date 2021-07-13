Иммунолог оценил необходимость носить маски привитым от COVID-19

Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями.

Врач-иммунолог оценил необходимость носить маски привитым против коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости..

По его словам, это следует делать, поскольку даже вакцинированные пациенты могут быть "супер-распространителями" инфекции.

Например, если в самолете попадется один вирусоноситель, то, несмотря на то, что вам сделана прививка, вы можете получить дозу, которая преодолеет ваш иммунитет, и вы заболеете. Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус, — пояснил специалист Владимир Болибок.

Болибок также отметил, что маска снижает риск заразиться COVID-10 при контакте с инфицированным примерно в 25 раз. Если же средство индивидуальной защиты надело на том, кто является носителем вируса, вероятность передать его окружающим снижается в четыре раза.

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