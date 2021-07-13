Не менее 54 человек погибли при пожаре в ковид-больнице в Ираке

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По предварительным данным, пламя охватило все корпуса медучреждения.
По меньшей мере 54 человека погибли в результате пожара в больнице в "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
В провинции Ди-Кар на юге Ирака вечером 12 июля произошел пожар в медучреждении, где лечатся пациенты с коронавирусом.
По предварительным данным, пламя охватило все корпуса медучреждения. Причиной возгорания мог стать взрыв кислородного баллона.
В связи со случившимся Минздрав региона объявил режим ЧП. Как уточняют местные СМИ, премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми отправился на место трагедии.
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