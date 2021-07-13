Раскрыты полезные секреты смартфонов

Анастасия Ильичева раскрыла полезные секреты смартфонов.

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева раскрыла полезные секреты смартфонов, сообщает zakon.kz.

Она отметила, что привычные и популярные функции известны практически любому, но есть скрытый функционал, который позволит сделать работу устройства более комфортной, пишет агентство "Прайм".

Эксперт отметила, что в гаджетах Apple есть программа "Здоровье", которая недавно обновилась. Разработчики добавили функцию отслеживания походки, которая позволяет контролировать осанку.

Также у iPhone есть быстрые команды, которые позволяют одним нажатием передать геолокацию или активировать то или иное действие голосом. Чтобы создать их, необходимо зайти в приложение и выбрать один из вариантов действий, в Сети есть целые библиотеки уже готовых настроек, которые улучшат работу смартфона.

Еще одна интересная возможность реализована для калькулятора, где можно удалять лишние цифры простым свайпом влево или направо. Свайп также поможет быстро открыть конвертор валют. Нужно открыть в верхней шторке Spotlight и ввести необходимое количество валюты или рублей. Кстати, последнее действие с телефоном можно отменить, просто встряхнув устройство, - рассказала Ильичева.

Эксперт также отметила интересные функции для пользователей Android. Так, у версии 7.1 это "панический режим", когда требуется срочно закрыть зависшее приложение. Для этого нужно очень быстро нажать кнопку назад несколько раз, и система самостоятельно разберется с неполадкой. Кроме того, в версии 7.0 и выше можно работать в режиме многозадачности, если сдвинуть вкладку вверх, удерживая ее. Внизу освободится место для второго приложения.

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