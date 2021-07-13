Более 3600 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 3693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 978,
- в городе Алматы - 535,
- в городе Шымкенте - 169,
- в Акмолинской области - 140,
- в Актюбинской области - 36,
- в Алматинской области - 86,
- в Атырауской области - 334,
- в ВКО - 63,
- в Жамбылской области - 52,
- в ЗКО - 142,
- в Карагандинской области - 596,
- в Костанайской области - 95,
- в Кызылординской области - 60,
- в Мангистауской области - 141,
- в Павлодарской области - 134,
- в СКО - 55,
- в Туркестанской области - 77.
Всего в стране подтверждено 462 417 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1770 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 356,
- в городе Алматы - 212,
- в городе Шымкент - 101,
- в Акмолинской области - 43,
- в Актюбинской области - 87,
- в Алматинской области - 38,
- в Атырауской области - 105,
- в ВКО - 34,
- в Жамбылской области - 102,
- в ЗКО - 28,
- в Карагандинской области - 405,
- в Костанайской области - 36,
- в Кызылординской области - 38,
- в Мангистауской области - 39,
- в Павлодарской области - 80,
- в СКО - 34,
- в Туркестанской области - 32.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 415 268 человек.
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