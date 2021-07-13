Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Более 3600 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: 24kz 13 июля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 3693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 978,
  • в городе Алматы - 535,
  • в городе Шымкенте - 169,
  • в Акмолинской области - 140,
  • в Актюбинской области - 36,
  • в Алматинской области - 86,
  • в Атырауской области - 334,
  • в ВКО - 63,
  • в Жамбылской области - 52,
  • в ЗКО - 142,
  • в Карагандинской области - 596,
  • в Костанайской области - 95,
  • в Кызылординской области - 60,
  • в Мангистауской области - 141,
  • в Павлодарской области - 134,
  • в СКО - 55,
  • в Туркестанской области - 77.

Всего в стране подтверждено 462 417 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1770 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 356,
  • в городе Алматы - 212,
  • в городе Шымкент - 101,
  • в Акмолинской области - 43,
  • в Актюбинской области - 87,
  • в Алматинской области - 38,
  • в Атырауской области - 105,
  • в ВКО - 34,
  • в Жамбылской области - 102,
  • в ЗКО - 28,
  • в Карагандинской области - 405,
  • в Костанайской области - 36,
  • в Кызылординской области - 38,
  • в Мангистауской области - 39,
  • в Павлодарской области - 80,
  • в СКО - 34,
  • в Туркестанской области - 32.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 415 268 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬20
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Может ли губная помада защитить от COVID-19
Бодибилдершу из Турции не пустили на авиарейс American Airlines из-за внешнего вида