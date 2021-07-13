Более 3600 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 3693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 978,

в городе Алматы - 535,

в городе Шымкенте - 169,

в Акмолинской области - 140,

в Актюбинской области - 36,

в Алматинской области - 86,

в Атырауской области - 334,

в ВКО - 63,

в Жамбылской области - 52,

в ЗКО - 142,

в Карагандинской области - 596,

в Костанайской области - 95,

в Кызылординской области - 60,

в Мангистауской области - 141,

в Павлодарской области - 134,

в СКО - 55,

в Туркестанской области - 77.

Всего в стране подтверждено 462 417 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1770 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 356,

в городе Алматы - 212,

в городе Шымкент - 101,

в Акмолинской области - 43,

в Актюбинской области - 87,

в Алматинской области - 38,

в Атырауской области - 105,

в ВКО - 34,

в Жамбылской области - 102,

в ЗКО - 28,

в Карагандинской области - 405,

в Костанайской области - 36,

в Кызылординской области - 38,

в Мангистауской области - 39,

в Павлодарской области - 80,

в СКО - 34,

в Туркестанской области - 32.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 415 268 человек.

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