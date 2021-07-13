Готов и доступен: Головкин ответил на предложенную DAZN дату третьего боя с "Канело"

Известно, что платформа предложила Геннадию устроить этот поединок осенью текущего года.

Стриминговый сервис DAZN вышел на чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO Геннадия Головкина с предложением по организации третьего боя против Сауля Канело Альвареса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом рассказал инсайдер The Athletic Лэнс Пагмайр.

Известно, что платформа предложила Геннадию устроить этот поединок осенью текущего года, хотя в настоящее время Канело находится в процессе переговоров по бою с обладателем титула IBF во втором среднем весе Калебом Плантом за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

DAZN недавно обратились к Головкину, чтобы узнать о его готовности к осеннему бою против Канело, и Головкин ответил, что он „готов и доступен“.

Сотрудник DAZN сказал ему, что сторона GGG понятия не имеет, является ли это рычагом в переговорах по бою Канело и Калеба Планта просто проверкой его боевого состояния или приближением трилогии.

Мне сказали, что Головкин, скорее всего, не будет драться с Деметриусом Андраде до запланированного на 31 декабря боя против Риоты Мураты в Японии", - написал Пагмайр в твиттере.

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