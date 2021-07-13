Трое в масках связали и ограбили бизнесмена на миллион тенге

Задержанные вступили в сговор.

В Алматинской области ограбили предпринимателя, сообщает zakon.kz.

58-летний местный житель обратился в полицию и рассказал, что налетчики в маске, связав его, украли деньги и телефоны.

По данным полиции, общая сумма причиненного ущерба составила более миллиона тенге.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 192 ч. 3 УК РК "Разбой".

Полиция задержала трех жителей Алматинской области.

Следствие установило, что задержанные вступили в сговор. Двум подозреваемым до конца следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении третьего подозреваемого было принято решение о водворении его в ИВС до избрания в отношении его меры пресечения. В настоящее время ведется досудебное расследование, - уточнили в пресс-службе.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.

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