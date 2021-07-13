Названы четыре полезных свойства пива

Испанскими исследователями определены несколько ключевых преимуществ, которые пиво может иметь для вашего здоровья в долгосрочной перспективе.

Ученые назвали четыре полезных свойства пива, передает zakon.kz.

Как сообщает rg.ru, испанскими исследователями определены несколько ключевых преимуществ, которые пиво может иметь для вашего здоровья в долгосрочной перспективе.

При этом ученые пояснили, что не пропагандируют употребление алкоголя.

Согласно отчету, опубликованному в журнале Nutrients, группа исследователей в области питания и пищевых наук из Испании систематизировала различные исследования, проведенные с 2007 по 2020 год, в которых рассматривалось влияние алкогольных напитков на здоровье.

Ученые рассматривали влияние как безалкогольного, так и пива, содержащего различные проценты алкоголя. В их выводах содержится тезис о том, что "очень умеренное потребление пива" имеет важное значение для получения пользы для здоровья.

Пять из шести исследований, выбранных для обзора, как заявили исследователи, выявили "защитный эффект умеренного употребления алкоголя от сердечно-сосудистых заболеваний".

Это срабатывало у людей, которые регулярно выпивали до бутылки пива в неделю по сравнению с трезвенниками и время от времени пьющими людьми.

У мужчин, воздерживающихся от алкоголя, по оценке ученых, риск развития нарушения регуляции глюкозы был значительно выше, чем у тех, кто время от времени употреблял пиво.

Это предполагает, что умеренное употребление пива может защитить мужчин от диабета.

Также исследователи, изучая плотность костей и риск переломов у пожилых людей, заявили, что "очень небольшое количество потребления пива связано со снижением риска переломов".

Соединения, присутствующие в пиве (например, фитоэстрогены, такие как 8-пренилнарингенин), как пояснили ученые, взаимосвязанно действуют с кремнием, улучшают структуру костей и помогают укреплять кости и зубы.

Вместе с тем несколько исследований показали, что пиво способствует повышению уровня так называемого хорошего холестерина и регулирует переработку плохого холестерина в организме во многом благодаря антиоксидантам, которые содержатся в этом напитке.

Важно отметить, что это проявлялось, когда испытуемые употребляли не более 50 грамм пива в день.

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