Названа дата начала конкурса на получение грантов в Казахстане

Он будет осуществляться электронно.

В Казахстане прием документов для участия в конкурсе присуждения образовательных грантов начнется 16 июля, сообщает zakon.kz.

По данным МОН РК, прием будет осуществляться электронно.

В вузах также будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать абитуриентов посредством видеосвязи. Поступающие могут участвовать в конкурсе с одним из двух результатов ЕНТ, который проходил в период с 6 мая по 1 июля, - уточнили в пресс-службе.

При подаче заявления абитуриентам необходимо прикрепить электронные копии аттестата, приложения к аттестату и цифровое фото размером 3×4 в форме электронного документа, а также копии других подтверждающих документов.

Если абитуриент является обладателем "Алтын белгі" либо награжден знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию, то он обладает преимущественным правом при равенстве баллов. Аналогичное преимущество есть и у победителей олимпиад и спортивных соревнований. Для того, чтобы такие достижения были учтены, при подаче документов необходимо прикрепить копии подтверждающих документов.

При наличии международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком, заявитель указывает наименование международного языкового сертификата, балл и прикрепляет электронный сертификат.

Стоит отметить, что в этом году при распределении образовательных грантов МОН РК впервые выделило квоты и для социально уязвимых слоев населения.

Претендовать на гранты в национальных вузах смогут абитуриенты, набравшие не менее 65 баллов по итогам ЕНТ. "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" - не менее 60 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов. При этом по каждому предмету ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее пяти баллов.

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