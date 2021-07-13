Вопросы сельчан должны получать своевременное решение - мажилисмены 

В поселке Караозек создаются условия для развития малого и среднего предпринимательства, для возвращения молодежи после учебы.

Депутаты Мажилиса, члены парламентской фракции "Ак жол" Ерлик Омиргали, Берик Дюсембинов и депутат от АНК Ильяс Буларов в своих рабочих поездках по регионам особое внимание уделяют проблемам сельских жителей.

В ходе поездки по Акмолинской области депутат Мажилиса Ерлик Омиргали встретился с жителями поселка Караозек.

В поселке создаются условия для развития малого и среднего предпринимательства, для возвращения молодежи после учебы. Вместе с тем актуальными вопросами остаются дороги и интернет-связь. Их решение парламентарии держат на депутатском контроле. Местные власти обещают в ближайшее время проработать варианты по ремонту дорог, а также возможности установки антенны для обеспечения качественной интернет-связью.

Кроме того, достигнуты договоренности, что вопросы водоснабжения и уличного освещения будут решены райакиматом в течение месяца.

В Кызылординской области депутат Мажилиса Берик Дюсембинов посетил села Боген, Жанакурылыс, Шакен, Аскар, Коктобе, поселок Жанакорган, Кейденский сельский округ, где встретился с сельскими жителями, предпринимателями, животноводами.

На встрече сельчане отметили, что основными проблемами являются засушливость, пастбища, получение необходимых кормов для скота, дороги.

Берик Дюсембинов ознакомился с состоянием Кокаральской плотины, а также озер Тайпакколь и Кандыарал.

Депутат Мажилиса Ильяс Буларов встретился с сельчанами Меркенского района Жамбылской области.

Обсужден широкий круг вопросов: какая поддержка нужна садоводческим, рыбным хозяйствам района. Отдельное внимание уделено вопросу создания условий для длительного хранения овощей. Овощехранилище крестьянского хозяйства "Береке" имеет склады с резервуарами, в которых можно хранить от пяти до 15 тысяч тонн овощей и готово предоставить свои услуги местным сельхозпроизводителям.

Ильяс Буларов также проинформировал об основных положениях госпрограммы развития регионов на 2020-2025 годы.

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