Впустят ли афганских беженцев в Казахстан - комментарий МИД

Ранее в СМИ появилась информация, что США просят Таджикистан, Казахстан, Узбекистан временно разместить около 9 тыс. афганцев, помогавших американцам.

Обращались ли официально Соединенные Штаты Америки к Казахстану с просьбой принять афганских беженцев, прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК, сообщает zakon.kz.

В МИД РК официально от американской стороны не поступало подобных обращений, - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что США просят Таджикистан, Казахстан, Узбекистан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам.

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