Соучастник крупной финансовой пирамиды арестован в Алматы

Ранее был задержан и арестован основной фигурант.

В Алматы арестован соучастник в создании крупной финансовой пирамиды, сообщает zakon.kz.

В рамках расследования уголовного дела в отношении работников ТОО “Astex.kz”, ТОО “ACD technology”, ТОО “Mudaraban Capital” и ТОО “Musharakan Capital” по факту создания и руководства финансовой пирамиды, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст. 217 ч. 3 п. 2 УК РК, в полиции Алматы сообщили о задержании гражданина М., 1971 года рождения, учредителя “ACD Teсhnology”.

Как ранее сообщали, был задержан и арестован основной фигурант - гр. К. Позже еще двое подозреваемых - гражданка Р. и гражданин М. - были водворены в изолятор временного содержания. Расследованием уголовного дела занимаются следователи СУ ДП города Алматы. Граждане, пострадавшие от преступных действий работников вышеуказанных ТОО, могут обратиться к нам по следующим телефонам: 8 777 025 65 86 и 8 701 624 28 24, - напомнил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

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