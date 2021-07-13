Может ли работодатель уволить сотрудника в случае отказа от вакцинации

Государственным санитарным врачом РК принимаются соответствующие постановления.

Вправе ли работодатель уволить сотрудника в случае отказа от добровольной вакцинации и дискриминировать сотрудника в связи с отказом от вакцинации? Такой вопрос задали министру труда и социальной защиты на сайте электронного правительства, сообщает zakon.kz.

Cогласно статье 77 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации законодательством РК не предусмотрено, - говорится в ответе Минтруда.

Вместе с тем отмечается, что согласно пункту 1 статьи 104 Кодекса о здоровье, в случае угрозы ввоза на территорию РК или распространения на всей территории республики инфекционных и паразитарных заболеваний главный государственный санитарный врач РК вводит ограничительные мероприятия, в том числе карантин, в пунктах пропуска через Государственную границу РК, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, или на всей территории Республики Казахстан с особыми условиями предпринимательской или иной деятельности и жизни населения.

В этой связи главным государственным санитарным врачом РК принимаются соответствующие постановления.

Так, постановлением №67 введено:

ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев), указанных в постановлении организаций/объектов

обязательное ПЦР-тестирование (один раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций, указанных в подпункте 1) пункта 6-1 настоящего постановления (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

В этой связи работодатель вправе:

предложить работнику, не получившему вакцинацию против COVID-19, перейти на дистанционную форму работы (в случае наличия такой возможности); при отказе от дистанционной работы, либо отсутствии возможности выполнения работы дистанционно - отстранить в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Трудового кодекса РК без сохранения заработной платы. При этом работодатель будет вправе принять для выполнения обязанностей временно отсутствующего работника другого работника. в случае отсутствия возможности выполнения работы дистанционно и при желании работника осуществлять работу в очном режиме работнику необходимо проходить обязательное ПЦР-тестирование (один раз в 7 дней) за свой счет.

Вместе с тем указывается, что по соглашению сторон обязательное ПЦР-тестирование (один раз в 7 дней) может осуществляться за счет средств работодателя.

Таким образом, работодатель не вправе уволить работника в связи с отказом от вакцинации, - отметили в Минтруда.

Для защиты своих трудовых прав работники имеют право обратиться с заявлением в Управление по инспекции труда соответствующей административно-территориальной единицы по месту нахождения работодателя.

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