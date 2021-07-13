В реанимации с COVID-19 попадают только невакцинированные карагандинцы

Чаще подвержены заражению люди старше 60 лет.

Сегодня в инфекционных госпиталях Карагандинской области лечение проходят 1 983 человека. При этом 99% из них не вакцинировались. В реанимации находятся 84 карагандинца, подключены к ИВЛ 15.

При этом медики не отрицают того, что и привитые люди могут заразиться, но болезнь будет проходить в легкой форме. В основном это происходит после получения первого компонента вакцины от COVID-19.

Не успел выработаться иммунитет, - объясняет руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Гамаль Токсамбаев. - Когда добавляется второй компонент, иммунитет появляется через месяц. Кроме того, не исключено, что, получая прививки, люди уже были вирусоносителями. Просто из-за бессимптомного течения у них могло не быть клинических проявлений. Но привитые легче переносят коронавирус. Эти люди лечатся амбулаторно. Иммунитет дает отпор вирусу, который стал агрессивнее в разы. Раньше два-три человека могли заразиться от одного заболевшего. Сейчас же до 7 человек. Укорачивается инкубационный период. Простыми словами - вирус быстрее размножается и быстрее передается.

Чаще подвержены заражению люди старше 60 лет. Но в последние недели отмечается рост заболевших среди молодежи. Доктора связывают это с высокой концентрацией вируса в области, а также с появлением нового штамма.

Индийский "дельта-штамм" поменял клинику. Сейчас чаще стали болеть молодые люди и дети, - говорит Гамаль Токсамбаев. - Это связано с мутацией. Появились новые симптомы - диарея, рвота. Так называемые проявления энтеровируса. То есть поражаются не только органы дыхания, но и желудочно-кишечный тракт. Молодые не спешат вакцинироваться и к лечению относятся не всегда серьезно. Начинают заниматься самолечением и поступают в больницы в критических ситуациях, когда уже 40-50% поражения. Несмотря на начатое лечение в стационарах, сразу остановить процесс невозможно. В течение первых двух суток поражение может дойти до 80-90%.

Единственное спасение - вакцинация, которая защищает и от быстро мутирующего коронавируса.

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