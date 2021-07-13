Искали две недели в трех городах - девушку из Жезказгана нашли на вокзале

Претензий ни к кому не имеет.

В Жезказгане две недели искали девушку, сообщает zakon.kz.

Она ушла из дома 28 июня. На следующий день в полицию обратилась ее мама.

Мы живем втроем – я, дочь и 5-летний сын. С дочерью накануне ее исчезновения не было никаких ссор, конфликтов. Вечером пришла, а ее нет дома, сотовый телефон оказался отключенным, - рассказала она.

Девушку разыскивали в Жезказгане, Сатпаеве, Караганде и Нур-Султане. К поиску подключились волонтеры.

Вечером 12 июля таксист из Жезказгана в поисках клиентов зашел на автовокзал Караганды, где обратил внимание на девушку. Ее доставили в Михайловский отдел полиции УП Караганды. Девушка сообщила полицейским, что здоровье у нее нормальное, претензий ни к кому не имеет, и никто ее против воли не удерживал, - уточнили в полиции области.

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