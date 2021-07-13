Шесть человек погибли во время селя в Кыргызстане

Еще двоих продолжают искать.

Как минимум шесть человек погибли из-за селя на юге Кыргызстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Селевой поток прошел в сельском округе Ак-Жол в Аксыйском районе.

В Аксыйском районе сошел селевой поток, который, по данным очевидцев, унес восемь человек, - заявил представитель МЧС Кыргызстана.

По его словам, спасатели нашли тела шестерых человек.

Еще двоих продолжают искать. В поисковой операции задействованы сотрудники МЧС и несколько десятков местных жителей.

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