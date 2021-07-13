Что будет влиять на курс тенге

В Нацбанке назвали три фактора.

В Нацбанке рассказали об основных факторах и событиях, способных повлиять на динамику тенге в ближайшее время, сообщает zakon.kz.

По словам зампредседателя Нацбанка Алии Молдабековой, есть три основополагающих фактора.

Во-первых, это цена на нефть – основной экспортный товар и фактор, определяющий предложение на внутреннем валютном рынке. Рынок нефти остается волатильным, так как члены ОПЕК+ не смогли договориться об увеличении добычи и продления сделки после апреля 2022 года, - отмечает она.

Во-вторых, это общий рыночный сентимент к валютам развивающихся стран, заявляет Молдабекова.

Аппетит инвесторов к развивающимся странам будет формироваться, по нашему мнению, исходя из развития ситуации с коронавирусом и дальнейших действий по сокращению монетарных стимулов ФРС США, - уточняет зампредседателя.

В развивающихся странах, от Бразилии до России, Индонезии и Японии, наблюдаются очередные вспышки COVID-19, связанные с распространением более агрессивного "дельта-штамма".

В-третьих, это внутренние факторы. Продолжающееся восстановление экономической активности и фискальные стимулы будут поддерживать спрос на иностранную валюту. Индекс деловой активности в Казахстане продолжает находиться в зоне роста, - добавила она.

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