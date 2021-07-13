Сколько средств поступило в Нацфонд в июне

Активы фонда в июне составили 57,5 млрд долларов.

О динамике валютных активов Национального фонда в июне, рассказали в Нацбанке, сообщает zakon.kz.

Зампредседателя Нацбанка отмечает, что активы фонда в июне составили 57,5 млрд долларов, снизившись за месяц на 1,1 млрд долларов.

По словам Алии Молдабековой, это связано с выделением гарантированного и целевого трансфертов в республиканский бюджет.

Для исполнения заявок по трансфертам было продано валютных активов на 1,093 млрд долларов. При этом объем поступлении в фонд за июнь составил всего 97 млрд тенге, включая 189 млн долларов в иностранной валюте, - заявила она.

Инвестиционный доход Национального фонда за первое полугодие 2021 года сложился положительным и составил 1,5 млрд долларов или 2.5%, преимущественно за счет роста глобального рынка акций.

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