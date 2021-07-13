Закон, позволяющий казахстанцам быть услышанными властью

Актуальность и своевременность принятия закона о мирных собраниях отмечены казахстанскими и международными экспертами.

Прошел год со дня принятия закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан". Это один из первых законопроектов, разработанных в рамках президентских инициатив, в том числе Послания главы государства 2019 года и Концепции "Слышащего государства". zakon.kz проанализировал, что дал этот закон нашему обществу.

Закон разрабатывался при участии гражданского сектора, экспертов и международных организаций

Как известно, глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане ряд политических реформ по либерализации политической жизни.

Речь в данном случае идет не просто об изменениях в действующий закон, а о концептуально новом законе, который регламентирует вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний.

Актуальность и своевременность принятия этого закона были отмечены как казахстанскими, так и международными экспертами. Несмотря на карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса, закон разрабатывался и принимался при участии широкого круга представителей гражданского сектора, экспертов, а также международных организаций и для этого государством были предоставлены все возможности, в том числе онлайн-площадки.

Было проведено порядка 20 слушаний по всему Казахстану, на заседаниях рабочих групп в Парламенте участвовали правозащитники, международные и неправительственные организации, ученые-юристы. В частности, под председательством спикера Мажилиса прошел круглый стол, в котором приняло участие более 100 НПО.

После каждого обсуждения в проект закона вносились изменения, и в итоге принятая редакция более, чем наполовину отличается от первоначальной. Кроме того, Министерством информации и общественного развития РК внимательно было изучено международное законодательство в сфере обеспечения прав на мирные собрания таких стран как США, Великобритания, Франция, Австралия, Сингапур, Япония, Швеция и Россия, а также общественное мнение посредством социальных сетей и социологического исследования. Мнения были совершенно разные, зачастую полярные, поэтому непросто было найти баланс, который бы отвечал потребностям всех заинтересованных сторон.

Вместе с тем, для министерства важно было соблюсти соответствие всех предложений обязательствам и требованиям, рекомендациям, указанным в международных документах, признающим свободу мирных собраний.

И здесь основным ориентиром выступили Руководящие принципы свободы мирных собраний, разработанные Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которые являются единственным документом в отношении свободы мирных собраний, обобщающих экспертный опыт.

Нормы закона были приведены в соответствие с Руководящими принципами, в частности: презумпции в пользу проведения собраний, законности, обязанности государства защищать мирное собрание, доступа средств массовой информации, надлежащей практики административного регулирования, недискриминации.

Что разрешает закон

Так, в закон включена норма о презумпции в пользу проведения мирного собрания, в соответствии с которой важнейшей обязанностью государства является создание необходимых механизмов и процедур, позволяющих обеспечить реальное осуществление свободы собраний без чрезмерного бюрократического регулирования. Теперь, чтобы провести мирное собрание, митинг, пикетирование не требуется разрешение властей, а достаточно уведомить местный исполнительный орган. Но если будут законные основания, государственные органы вправе вынести мотивированный и обоснованный отказ.

Законодательством предусмотрена ответственность лиц, препятствующих организации или проведению мирных собраний. А акиматы обязаны принять все необходимые организационные меры для содействия свободе собраний, защиты общественного порядка и безопасности граждан. То есть теперь организатор полностью освобожден от таких обязанностей и от подобных расходов.

Также закон закрепил за акиматами и маслихатами четкие процедуры административного регулирования мирных собраний. К примеру, акиматы рассматривают уведомления и заявления о получении согласования в зависимости от формы мирных собраний, оказывают организатору содействие в их проведении, предоставляют информацию организаторам и участникам о принимаемых мерах по этому вопросу и так далее. В свою очередь маслихаты определяют специализированные места для проведения мирных собраний, их заполняемость и другое.

Для проведения мирных собраний в каждом регионе в обязательном порядке определены специальные места в центральных частях населенных пунктов, что соответствует требованиям безопасности и, главное, дает возможность быть услышанными органами власти.

Законом установлено, что пикетирование возможно проводить в любом месте, за исключением мест массовых захоронений, стратегических и военных объектов, на территориях, прилегающих к резиденциям Президента Республики Казахстан, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Таким образом, одиночные пикеты можно проводить в любом месте, у любого объекта, в том числе и у зданий центральных государственных органов, местных исполнительных органов, что позволит гражданам быть услышанными органами власти.

Между тем, не во всех странах разрешено пикетирование у органов государственной власти, например, в некоторых штатах США установлены "зоны тишины".

В Австрии во время проведения заседания Национального совета, Федерального совета, Федерального собрания или Парламента в радиусе 300 метров не допускается проведение собраний. В Германии (федеративная земля "Бавария") вокруг здания парламента имеется зона, где запрещается проводить собрания, митинги. В Латвии запрещается проведение митингов и пикетов ближе, чем в 50 метрах от Резиденции Президента и зданий Сейма, Кабинета Министров, судов, прокуратуры, иностранных дипломатических и консульских представительств.

Наряду с уведомительным порядком проведения мирных собраний введен институт агитации, согласно которому организатор имеет право беспрепятственно проводить агитацию с момента истечения сроков рассмотрения уведомления и заявления о получении согласования, использовать символику, иллюстративные материалы, не запрещенные законодательством Казахстана.

Кроме того, закон предоставил журналистам право беспрепятственно собирать информацию на мирных собраниях. Лица, препятствующие журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности, несут ответственность, в том числе и уголовную.

Для журналистов введены специальные формы отличительных знаков, акиматы обязаны по их запросу создать оперативный пресс-центр. Все этим меры позволяют обеспечить независимость и безопасность представителей СМИ.

Для повышения правовой грамотности и культуры среди населения Министерством информации и общественного развития было инициировано широкое разъяснение законодательства по организации и проведению мирных собраний по всему Казахстану.

С момента принятия закона количество мирных собраний увеличилось в десять раз

Конечно же, есть и критика. Международные и правозащитные организации высказывают мнения, что акиматы избирательно подходят к заявкам о мирных собраниях, опасаясь критики политики правительства. Соответственно, не соблюдается требование Руководящих принципов в отношении тематик собрания, согласно которому они проводятся для выражения общего мнения их участников и доведения до общественности определенных идей и посланий.

Однако эти доводы не находят своего подтверждения, так как в связи с пандемией и последовавшими за ней ограничениями на проведение массовых мероприятий, в общественную жизнь граждан были внесены коррективы.

Но целенаправленного ограничения проведения мирных собраний от государственных органов не имеется. Более того, местными исполнительными органами даются соответствующие разъяснения, если невозможно провести мирное собрание.

При этом по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации местные исполнительные органы разрешают проводить мирные собрания. Так, 28 февраля этого года в Уральске участники выступили и потребовали провести политические реформ и освободить политзаключенных. Из заявленных 500 человек на площадь вышли 300-350 человек.

8 марта в Алматы на марш феминисток собралось около 300 человек. Позже, 27 марта, в Алматы собралось около 300 человек, они требовали не допустить усиления присутствия Китая в Казахстане.

В общей сложности с момента принятия закона (июнь - декабрь 2020 г.) в Казахстане были организованы 277 мирных собраний, в то время как с января 2019-го по май 2020-го было организовано около 27 мирных собраний. То есть их количество увеличилось в 10 раз.

На сегодняшний день наблюдается ответственное отношение к реализации права граждан на проведение мирных собраний со стороны местных исполнительных органов, формирование культуры их проведения. При этом тематики мирных собраний формируются самими организаторами.

Поэтому можно констатировать, что главная цель закона - совершенствование правового механизма, регулирование порядка организации и проведения мирных собраний, эффективное решение актуальных вопросов посредством устранения правовых пробелов с учетом международного опыта - достигнута.

Для свободного волеизъявления граждан и возможность быть услышанными созданы достаточные условия. Остальное уже за правоприменительной практикой.

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