Какую компенсацию за проезд будут выплачивать обучающимся по госгранту

Приложение zakon.kz
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Компенсация составляет от 2 до 4 МРП, в зависимости от категории обучающегося.
Министерство образования и науки РК подготовило приказ о внесении изменений в правила обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси), сообщает zakon.kz.
Так, компенсация на проезд выплачивается следующим категориям:
1 МРП на данный момент составляет 2 917 тенге.
Кроме того, дополнен пункт о том, что компенсация на проезд обучающимся производится ежегодно: в феврале и июне месяце, путем перечисления средств на карт-счета обучающихся или наличными платежами.
Компенсация за проезд выплачивается при наличии документов (электронные билеты, копии билета), подтверждающих проезд на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте в период зимних и летних каникул в соответствии с академическим календарем организации высшего и послевузовского образования, - говорится в дополнении.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 июля.
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