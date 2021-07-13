В Алматы вырубили 27 деревьев по проспекту Абая

В городе ведется вырубка аварийных деревьев.

Вырубка деревьев по проспекту Абая возмутила алматинцев, сообщает zakon.kz.

Фотографии спиленных деревьев появились в соцсетях.

Тем временем, в управлении зеленой экономики акимата Алматы заверили, что в городе ведется вырубка аварийных деревьев.

В целях обеспечения безопасности пешеходов аппаратом акима Алмалинского района совместно с Казахским Научно-исследовательским институтом Защиты и карантина растений им Ж.Жиенбаева и общественным объединением Kaz_eco_patrol были проведены работы по обследованию деревьев по проспекту Абая от проспекта Назарбаева до реки Есентай. По результатам обследования были выявлены аварийные деревья, которые представляют угрозу для пешеходов, - заявили в ведомстве.

В настоящее время силами подрядной организации проведены работы по валке 27 аварийных деревьев.

Кроме того, в осенний период на данных участках вдоль проспекта Абая будут проведены работы по компенсационной посадке, где будут высажены большие деревья.

По словам сотрудника Института защиты растений имени Жиенбаева, деревья сухие и при сильном ветре и погодных аномалиях представляют реальную угрозу.

Многие насаждения города устарели и требуют замены на новые породы. Также в последнее время замечается усиление шквальных ветров, где имеют случаи падения веток и целых больших деревьев, что представляет большую угрозу для людей , - отметил Кенес Нургелды.

Представители сообщества Зеленое спасение также подтвердили, что на данном участке было много больных лип.

Каждое решение касательно зеленых насаждений города предварительно обсуждается с экологами, экспертами и общественностью, - добавили в акимате.

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