Прогноз на 14 июля - чем погода удивит казахстанцев

Сохраняется неустойчивый характер погоды.

Синоптики рассказали о прогнозе погоды по Казахстану на 14 июля, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", южно-каспийский циклон по-прежнему будет оказывать свое влияние на большую часть республики.

Сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке и востоке страны сильные. Лишь на юго-западе и западе страны ожидается погода без осадков, - уточнили метеорологи.

С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.

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