Прогноз на 14 июля - чем погода удивит казахстанцев

Приложение zakon.kz
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Сохраняется неустойчивый характер погоды.
Синоптики рассказали о прогнозе погоды по Казахстану на 14 июля, сообщает zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", южно-каспийский циклон по-прежнему будет оказывать свое влияние на большую часть республики.
Сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке и востоке страны сильные. Лишь на юго-западе и западе страны ожидается погода без осадков, - уточнили метеорологи.
С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.
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