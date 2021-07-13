Каким знакам зодиака нельзя брать кредиты

Им с трудом даются важные решения.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым ни при каких условиях не стоит оформлять кредиты, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Пятый канал", представителям этих четырех астрологических символов с трудом даются важные решения. Если уж им и брать крупный заем в банке, то лучше делать это под руководством более организованного и ответственного человека.

Рак

Склад характера представителей этого знака таков, что серьезные решения даются им с большим трудом, а порой и вовсе не даются. Такой заемщик выберет самые невыгодные условия, если ему попадется настойчивый работник банка, а потом будет в панике звонить друзьям и знакомым с мольбой решить все их проблемы.

Ракам от природы не дано зарабатывать по-крупному, но иметь собственное жилье и хороший автомобиль, к примеру, им тоже хочется. Поэтому эти люди часто оказываются рабами банков. В последствии они буквально выживают, отдавая почти все заработанное в качестве очередного взноса и корят себя за недальновидность.

Близнецы

Представителям этого знака зодиака также трудно стать успешными в материальном плане. Они не умеют жить по средствам, поэтому состояние «ни на что не хватает» для них перманентно. Кредиты такие заемщики берут для того, чтобы получить заветную вещь или услугу, после чего подолгу расплачиваются с долгами, периодически задерживая выплаты и накапливая пени.

Даже при высоком заработке Близнецам не стоит брать крупных займов, так как деньги начинают «жечь карман». Эти транжиры могут спустить целое состояние на разные удовольствия, а потом занимать у близких, чтобы свести концы с концами. Выбраться из долговой ямы им очень сложно.

Рыбы

Рыбы, как бы ни хотели научиться, не умеют планировать бюджет. Они умудряются порой потратить больше, чем заработали и остаться должными множеству людей и кредитных организаций. Деньги для них не важны сами по себе, тратят их Рыбы с легким сердцем, но дальнейшие проблемы сами собой, как известно, не рассасываются.

Ипотека этим представителям астрологического круга не рекомендована, так как жить в роли должника им очень тяжело. Даже своевременно внося положенные суммы, они чувствуют на себе тяжкий груз, из-за чего могут даже впасть в депрессию.

Стрелец

Стрельцы не верят в свой финансовый успех, поэтому даже не пытаются самостоятельно накопить на желанную вещь или собственную квартиру. Они уверены, что только кредит поможет обзавестись всеми атрибутами успешного человека. К сожалению, о последствиях такой позиции представители знака часто не задумываются — не хотят забивать голову.

Заем в банке порой действительно является единственным способом получить свой дом, автомобиль или породистого четвероного друга, к примеру, но только не для Стрельцов. Они не умеют планировать траты, обеспечивать себе стабильный доход. Рассчитываться с банком будет крайне трудно.

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