Дождь и гроза - какая погода ждет жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Приложение zakon.kz
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Согласно прогнозу, в Шымкенте ожидается погода без осадков.
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 14-16 июля в Нур-Султане, Алматы, Шымкенту, сообщает zakon.kz.Нур-Султан
14 июля ожидаются переменная облачность, временами - дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 12-14 тепла.
15 июля - переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 15-17 тепла.
16 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 17-19 тепла.Алматы
14 июля - переменная облачность, днем - кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.
15 июля - переменная облачность, днем - кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 27-29 тепла.
16 июля - переменная облачность, днем - кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 тепла.Шымкент
14 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 33-35 тепла.
15-16 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 30-32 тепла.
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