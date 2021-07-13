Пропавшую без вести год назад иностранку нашли в Алматы

Фото: polisia.kz

Ранее в СМИ была распространена информация о том, что 39-летняя гражданка Узбекистана пропала в Казахстане, и что родные в течение года не могут с ней выйти на связь.