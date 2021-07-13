Обманувшая сельчан на 47 млн тенге аферистка задержана в Туркестанской области

От каждой своей жертвы женщина обманным путем получила от 300 до 700 тысяч тенге.

Женщина выманивала у доверчивых граждан деньги за якобы помощь в трудоустройстве, сообщает zakon.kz.

С заявлением на аферистку, обещавшую трудоустройство и оценившую свою "услугу" в 500 тыс. тенге, в дежурную часть отдела полиции Мактааральского района обратилась местная жительница. В Едином реестре досудебных расследований данный факт зарегистрировали по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Полицейские вышли на след подозреваемой и задержали ее по месту жительства. Следователи считают, что дама причастна еще к 97 фактам мошенничества. У каждой своей жертвы по одному и тому же сценарию она выманила от 300 до 700 тыс. тенге. Общая сумма ущерба составила около 47 млн тенге.

Материалы дела направили в Мактааральский районный суд. Женщину признали виновной в совершении преступления и приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.

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