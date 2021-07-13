Требовал деньги - рецидивист зарезал пенсионерку и ранил ребенка

Расследование находится на особом контроле.

В Алматинской области мужчина зарезал бабушку и ранил ее внука, сообщает zakon.kz.

Информация о трагедии появилась на странице в Instagram.

Автор поста рассказывает, что 11 июля в поселке Космос односельчанин, отсидевший за убийство матери 25 лет, пришел к соседке вымогать деньги.

После отказа бабушки мужчина ушел, но вернулся с ножом.

Он зарезал женщину, а когда мальчишка начал защищать бабушку - он ударил ножом и самого Алексея. Ребенок успел выбежать и позвать на помощь. Его увезли в больницу. Операция была очень тяжелой, во время операции мальчику пришлось удалить почку. Бабушку, к сожалению, спасти не удалось, - говорится в публикации.

В полиции области отметили, по данному факту задержан 53-летний житель Талгарского района.

Мужчина ранее неоднократно судим за совершение различных преступлений. В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. По факту убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.99 и ст.99 ч.3 через ст.24 УК РК, то есть убийство и покушения на убийство малолетнего лица, - отметили в пресс-службе.

Назначены необходимые экспертизы.

Пострадавший 9-летний ребенок направлен в Енбекшиказахскую районную больницу. Досудебное расследование взято в производство областного Следственного управления и находится на особом контроле, - уточнили в ведомстве.

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