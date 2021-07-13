Мажилисмены рассказали о законодательной поддержке отечественных производителей

Поддержка экспортоориентированных предприятий - одна из приоритетных задач Предвыборной программы партии Nur Otan.

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии Nur Otan Кайнар Абасов и Сырым Ертаев встретились с рабочими Кентауского трансформаторного завода в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Поддержка экспортоориентированных предприятий - одна из приоритетных задач Предвыборной программы партии Nur Otan.

На встрече с работниками Кентауского трансформаторного завода депутаты Мажилиса обсудили вопросы, актуальные для предприятия, 40% продукции которого экспортируется.

По словам председателя правления Хайруллы Кожабаева, получение от государства льготных кредитов на приобретение нового оборудования, по программе развития моногородов кредитов под 1% позволило бы увеличить производственную мощность.

Депутаты Мажилиса отметили важность государственной поддержки, которая оказывается предприятиям, в том числе и для преодоления экономических последствий пандемии. Речь также шла о законодательных нормах для поддержки отечественных производителей.

Предвыборной программой партии Nur Otan предусматривается увеличение активных экспортирующих компаний с 400 до 1000. Наряду с этим ожидается, что несырьевой экспорт увеличится в два раза. Особенно важна государственная поддержка предприятиям, которые простаивают из-за пандемии, - сказал депутат Мажилиса Сырым Ертаев, отметив, что вопрос о кредитовании будет обсужден в Парламенте, а предложения направлены в Правительство.

Отдельное внимание мажилисмены уделили решению социальных запросов работников предприятия. В частности, рабочими были высказаны предложения о снижении в целом пенсионного возраста для женщин, работающих на производстве.

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