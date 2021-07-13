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Смелая жительница Талдыкоргана разогнала массовую драку подростков

Фото: Скриншот видео 13 июля 2021, 17:39

Трое дебоширов задержаны.

В Талдыкоргане словесная перепалка подростков едва не переросла в массовую потасовку, сообщает zakon.kz.

Поздно вечером в микрорайоне "Самал" собралась толпа - один из участников конфликта нанес удар ногой другому.

Увидев это, жильцы дома сделали замечание и подростки разбежались. Позднее были задержаны трое 17-летних дебоширов. Они претензий друг к другу не имеют, - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.

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