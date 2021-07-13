Смелая жительница Талдыкоргана разогнала массовую драку подростков

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Трое дебоширов задержаны.
В Талдыкоргане словесная перепалка подростков едва не переросла в массовую потасовку, сообщает zakon.kz.
Поздно вечером в микрорайоне "Самал" собралась толпа - один из участников конфликта нанес удар ногой другому.
Увидев это, жильцы дома сделали замечание и подростки разбежались. Позднее были задержаны трое 17-летних дебоширов. Они претензий друг к другу не имеют, - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!