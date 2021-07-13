Двое мужчин отравились парами бензина на заброшенной АЗС

На данный момент состояние мужчин стабильное.

В Алматинской области двое рабочих отравились парами бензина, сообщает zakon.kz.

Это произошло в обед 13 июля на территории недействующей с 2008 года автозаправочной станции.

Мужчины расчищали тридцатитонную пустую емкость.

Во время обеденного перерыва один из мужчин начал работу и потерял сознание от отравления парами легковоспламеняющейся жидкости. Второй мужчина, вернувшись с обеда, при помощи веревки вытащил напарника, но при этом, сам получил отравление и потерял сознание в емкости. Прибывшие на место сотрудники ДЧС Алматинской области спустились в емкость в специальных дыхательных аппаратах и вызволили мужчину при помощи спасательного каната, - уточнили в ДЧС области.

Рабочие незамедлительно были направлены в отделение реанимации Центральной районной больницы Райымбекского района.

На данный момент состояние мужчин стабильное, - добавили в ведомстве.

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