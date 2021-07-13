Снижение ВВП негативно отразилось на сфере торговли - Султанов

Несмотря на это, 2021 год начался с роста основных экономических показателей.

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в рамках отчетной встречи с населением сообщил, что снижение ВВП по итогам 2020 года негативно отразилось на многих секторах экономики, в том числе в сфере торговли, передает zakon.kz.

Но, несмотря на это, по его словам, 2021 год начался с роста основных экономических показателей. Так, постепенно восстанавливается рост сферы внутренней торговли, а также объемов несырьевого экспорта, говорится на сайте primeminister.kz.

Говоря о планах министерства, Бахыт Султанов отметил 5 основных направлений деятельности, первым из которых является внутренняя торговля.

На фоне заметного снижения показателей отрасли, вследствие принятия карантинных ограничений, отмечается постепенное восстановление активности во внутренней торговле. За 5 месяцев 2021 года внутренний товарооборот вырос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жесткий карантин, который мы были вынуждены ввести в период ЧП, привел к полной остановке торговых и других объектов. В этот период мы потеряли более 1 трлн тг торгового оборота. Однако важной характеристикой сегодняшних показателей является то, что мы за пять месяцев текущего года уже на 0,5 трлн тг опережаем показатель допандемического 2019 года, — сказал глава министерства.

Торговля является ключевой отраслью экономики с долей в структуре ВВП порядка 14,7% по итогам первого квартала текущего года. В результате пандемии доля торговли сократилась и поэтому сейчас на ее развитие уделяется особое внимание. В 2020 году индекс физического объема в сравнение с 2019 годом снизился на 14,4 п.п. и составил 92,7%.

Но за первые 5 месяцев по предварительным данным наблюдается восстановление и реальный рост в торговле составил +6,7 п.п. по сравнению с предыдущим годом. На динамику роста отрасли оказывает положительное влияние ослабления карантинных и ограничительных мер в результате массовой вакцинации населения.

Это подтверждается прогнозами мировых экспертов. По прогнозу МВФ, в 2021 году в странах-лидерах по темпам вакцинации с долей провакционированного населения порядка 50% ожидается рост экономики на уровне 5,7%. В то же время в развитых странах, где провакцинировано не более четверти населения, ожидается рост экономики на уровне 3,3% в текущем году.

Казахстан не исключение, пока по прогнозу МВФ у нас ожидается экономический рост в 3,2%. Если население будет активнее вакцинироваться, то соответственно темпы роста экономики в целом и торговли, в частности, у нас возрастут, — отметил он.

По его словам, антикризисные меры поддержки бизнеса прошлого года позволили в значительной степени нивелировать снижение в торговой отрасли. Так, например, в 2020 году на период ЧП в стране акиматами регионов проведена работа с 473 торговыми центрами и 337 рынками на предмет освобождения и снижения арендной платы для субъектов малого и микробизнеса.

Несмотря на карантинные и ограничительные меры, в 2020 году удалось привлечь инвестиции в торговлю на общую сумму 181,7 млрд тенге. С начала года наблюдается значительное оживление инвестиционной активности. За 5 месяцев текущего года инвестиции в торговлю составили 142 млрд тг, что на 20,1% больше аналогичного периода 2020 года (в 2020 году – 117,4 млрд тг) и превысил уровень 2019 года (в 2019 году – 127,8 млрд тг).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!