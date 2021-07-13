Экологи изучили внезапно порозовевшее болото в Усть-Каменогорске

Водоем за "Туристом" порозовел уже второй раз.

Экологи совместно со специалистами "Казгидромет" после проведения химического анализа отобранных проб воды пришли к выводу, что новый цвет болота это естественный биопроцесс, передает zakon.kz.

Превышения опасных веществ по химическому анализу не выявлено, результат биологического анализа показал наличие простейших микроорганизмов "Пурпурных серобактерий", именно из-за них образуется налет и окрашивание воды в разные оттенки красного цвета. Можем заверить – это естественный биологический процесс. Популяция бактерий увеличилась по причине соответствующих погодных условий, им нужен свет и теплая погода, - пояснил altaynews руководитель Департамента экологии ВКО Данияр Алиев.

Экологи также отметили, что болото нуждается в очистке от мусора, а территория - в благоустройстве.

Как уточняется, водоем за "Туристом" порозовел уже второй раз. Впервые это произошло в 2015 году.

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