Несколько человек заразились сибирской язвой в Костанайской области

Установлены лица, имеющие отношение к данной вспышке.

В Денисовском районе Костанайской области сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация по сибирской язве. В одном из крупных откормочных хозяйств был зарегистрирован падеж поголовья. Об этом сообщила руководитель отдела особо опасных инфекций Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Людмила Налобина, передает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

По ее словам, в процессе проведения работ по установлению и устранению причин падежа заразились трое участников данных мероприятий. Все заболевшие находятся в инфекционном стационаре областного центра, получают специфическое лечение.

В ходе расследования данного инцидента эпидемиологами и ветеринарными врачами была установлена причина - возбудитель сибирской язвы.

На сегодняшний день проводятся профилактические противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия в очаге заражения людей и сельскохозяйственного поголовья. Установлены лица, имеющие отношение к данной вспышке, все они получают профилактическое антибактериальное лечение, после чего будут привиты сибиреязвенной вакциной. На сегодняшний день источник инфекции не установлен. Чаще всего источником служат старые сибиреязвенные захоронения, на территории которых, несмотря на запреты, пасут скот. Однако в пределах данного хозяйства подобных захоронений нет. Вполне возможно, что причиной послужила аномальная жара, в результате которой сформировался скудный травяной покров. При пастбищном содержании сельскохозяйственные животные могли заразиться спорами сибирской язвы, находящимися в земле, при выщипывании низкорослой травы с корнями, - рассказала Людмила Налобина.

Инкубационный период при сибирской язве - 14 дней. Заболевание начинается с общего недомогания, слабости, повышения температуры тела, головной и мышечной боли. Самая распространенная форма заболевания - кожная. Развивается в местах проникновения возбудителя при контакте с зараженными продуктами животноводства или при уходе и убое больного скота.

Развитие язвы начинается с покраснения кожи. Потом появляется бугорок, переходящий в пузырек с кровянистым содержимым. Затем пузырек лопается и превращается в язву с характерным черным, угольного цвета дном. Язвы безболезненны, и это один из важных признаков заболевания. Реже встречаются более тяжелые, практически смертельные, кишечная и легочная формы. При отсутствии лечения кожной формы исход неблагоприятный.

Специалист отметила, что такая ситуация может сложиться в любом регионе области. Поэтому необходимо соблюдать основные правила профилактики сибирской язвы.

Не выпасать скот в местах существующих сибиреязвенных захоронений, их у нас в области 308. Все они ограждены высоким бетонным забором, имеют предупреждающие надписи "Сибирская язва".

Покупайте продукты животноводства только на специализированных рынках, где они проходят ветеринарное освидетельствование, или в магазинах.

Не приобретайте молочные и мясные продукты в неустановленных местах торговли или у случайных лиц.

При работе со скотом соблюдайте правила гигиены, используйте специальную одежду и средства защиты.

При появлении первых симптомов немедленно обратитесь к врачу.

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