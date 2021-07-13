В ЗКО приостановят движение общественного транспорта, работу ресторанов и рынков

Ужесточение карантина ожидается с 17 июля.

В Уральске 13 июля прошло заседание оперативного штаба по нераспространению КВИ, на котором главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что ситуация с COVID-19 в регионе остается нестабильной, число зараженных растет, инфекционные стационары в некоторых районах практически заполнены. В связи с чем карантин будет ужесточен, сообщает zakon.kz.

Рост случаев коронавирусной инфекции за последнюю неделю составил 17%. Рост наблюдается и в районах области. Так, в Казталовском районе стационар рассчитан на 20 мест, 18 из которых уже заняты больными. Возникла необходимость развернуть стационар также в селе Жалпактал, - рассказал Мухамгали Арыспаев и возмутился тем, что зараженные продолжают нарушать режим самоизоляции и посещают общественные места. - С 5 по 12 июля при помощи приложения Ashyq было выявлено 54 человека с "красным" и "желтым" статусами. Необходимо, чтобы все объекты переходили на работу с приложением Ashyq.

По словам главного санврача, 12 июля на заседании Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ было дано распоряжение об ужесточении карантина в регионах, находящихся в "красной" зоне, пишет "Мой город".

Западно-Казахстанская область в "красной" зоне находится с 26 июня.

Предлагаю с 17 июля ужесточить карантин, - сказал Мухамгали Арыспаев.

Предложение санврача было принято, и с 17 июля в области карантин будет ужесточен.

Согласно данным МВК, жителей региона ждут новые карантинные ограничения.

Так, будут приостановлены:

междугородные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq;

деятельность закрытых пляжей и аквапарков.

В выходные и праздничные дни запретить деятельность:

- общественного транспорта;

- объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте Ashyq;

- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте Ashyq;

- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок, за исключением участвующих в проекте Ashyq;

- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте Ashyq, открытых рынков, ярмарок;

- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), за исключением участвующих в проекте Ashyq;

- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития;

- фудкортов, за исключением участвующих в проекте Ashyq.

В будние дни ограничить деятельность:

фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq, до 20.00; ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте Ashyq до 18.00; объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте Ashyq, до 20.00, не участвующих в проекте Ashyq - до 18.00.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!