Мужчина пытался сброситься с пятого этажа в Талдыкоргане

Очевидцы говорят, что мужчина держал нож.

Сотрудники полиции УП Талдыкоргана спасли жизнь пьяному дебоширу, который пытался покончить жизнь самоубийством, передает zakon.kz.

12 июля около 20:00 в полицию поступил вызов о том, что в одном из домов областного центра пьяный мужчина, выгнав всех из квартиры, закрылся и хотел спрыгнуть с балкона, тем самым покончить жизнь самоубийством. Прибыв на место, экипаж 160 борта РПП УП города Талдыкорган в лице Бауыржана Жумасилова, Ернара Мынбаева и инспектора СОБР Данияра Дадобай подтверждают информацию, - сообщил начальник УП города Талдыкорган Аскар Нурсапа.

Очевидцы говорят, что мужчина держал нож.

На размышление у ребят не было времени. Пока другой сотрудник отвлекал его разговором, остальные вскрыли замок от входной двери, тайно пробрались к балкону, оперативно схватили его и затащили домой в безопасное место. Отметим, что инспектор СОБР в последний момент заметил нож в руках пьяного дебошира и благодаря своей подготовке успел обезоружить его и спасти от прыжка с пятого этажа одновременно, - рассказал Нурсапа.

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