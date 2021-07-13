Смертельное ДТП в Алматинской области: задержан 18-летний водитель джипа

Его задержали на два месяца.

В аварии погибли муж и жена. Женщина была на третьем месяце беременности, передает zakon.kz.

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Департамент полиции Алматинской области сообщает, что Постановлением следственного судьи Карасайского районного суда от 13.07.2021 года в отношении 18-летнего водителя автомашины Land Cruser, подозреваемого по делу о дорожно-транспортном происшествии, имевшем место 06.07.2021 года на 25 км автодороги Алматы-Жандосов-Бесмойнак, в результате которого погибли два человека, санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Трагедия произошла 6 июля. Сообщалось, что родственники погибшего при ДТП мужчины и его беременной жены ищут свидетелей происшествия.

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