Новое постановление подписал санврач Бекшин

Речь идет о количестве участников на спортивных мероприятиях.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое карантинное постановление, передает zakon.kz.

В частности, было внесено изменение в п. 24: проведение спортивных мероприятий теперь разрешается при заполняемости не более 20%, и не более 30 человек должно присутствовать на марафонах.

Постановление уже вступило в силу.

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